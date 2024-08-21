Погода в Одессе: что прогнозируют на четверг 22 августа

Завтра, в четверг, 22 августа 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается небольшой дождь. Правда, только ночью. А днем в регионе сохранится жаркая погода. Воздух днем прогреется до 33-36°С.
Такой прогноз дает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 22 августа
В Одессе завтра переменная облачность. Ночью возможен небольшой дождь.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 20-22°С, днем 31-33°С.
Температура морской воды 23-24°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 22 августа
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 17-22°С, днем 31-36°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Марии Котовой