Погода в Одесі: що прогнозують синоптики на 28 грудня

Погода в Одесі 26 грудня: оголошено штормове попередження У вівторок, 26 грудня, в Одесі та області оголошено штормове попередження. Очікуються пориви західного вітру 15-20 м/с. Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі: якою буде неділя 24 грудня За даними синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в неділю, 24 грудня 2023 року, в Одесі та Одеській області вночі можливий мороз, а вдень повітря прогріється до плюсової позначки. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ