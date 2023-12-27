Погода в Одесі: що прогнозують синоптики на 28 грудня

У четвер, 28 грудня, в Одесі та області буде хмарно із проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/сек.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Завтра, 28 грудня, в Одесі буде хмарно із проясненнями. Без опадів.
Вітер уночі північно-західний, удень південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі від 1°С до 1°С тепла, вдень 7-9°С тепла.
Погода в Одеській області
28 грудня на Одещині також опадів не прогнозують. Буде блачно з проясненнями.
Вітер уночі північно-західний, удень південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 6-11° тепла.
На дорогах області видимість гарна.