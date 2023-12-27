Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе: что прогнозируют синоптики на 28 декабря

Погода в Одессе: что прогнозируют синоптики на 28 декабря

В четверг, 28 декабря, в Одессе и области будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Завтра, 28 декабря, в Одессе будет  облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 1°С до 1°С тепла, днем 7-9°С тепла.

Погода в Одесской области

28 декабря в Одесской области также осадков не прогнозируют. Будет блачно с прояснениями.

Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 6-11°С тепла.

На дорогах области видимость хорошая.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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