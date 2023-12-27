Погода в Одессе: что прогнозируют синоптики на 28 декабря

В четверг, 28 декабря, в Одессе и области будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Завтра, 28 декабря, в Одессе будет облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью от 1°С до 1°С тепла, днем 7-9°С тепла.
Погода в Одесской области
28 декабря в Одесской области также осадков не прогнозируют. Будет блачно с прояснениями.
Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 6-11°С тепла.
На дорогах области видимость хорошая.