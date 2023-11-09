Погода в Одесі: що очікувати у п’ятницю 10 листопада?

Насувається серйозне похолодання: синоптики назвали дату Вересень та жовтень цього року видалися в Україні досить теплими, але з початку листопада мешканці багатьох областей відчули зміну погодних умов. Синоптики прогнозують: найближчими днями температура повітря почне суттєво знижуватися. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі: яким буде 9 листопада? Завтра, 9 листопада, в Одесі та Одеській області очікується хмарна погода з проясненнями. Якщо в Одесі без істотних опадів, то в області вночі та вранці місцями невеликий дощ. За прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, на дорогах вночі та вранці серпанок, видимість 1-2 км. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі: чи знадобляться парасольки 8 листопада Завтра, 8 листопада, в Одесі та області очікується хмарна погода та помірний дощ. У Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів прогнозують на завтра поривчастий вітер до 17 м/с. Температура повітря вдень в Одесі до 18°C, в області – до 15-20°C. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ