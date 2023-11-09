Погода в Одесі: що очікувати у п’ятницю 10 листопада?

У п’ятницю, 10 листопада, в Одесі та Одеській області опадів не очікується. Вранці місцями туман. За прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, у п’ятницю буде трохи вітряно – до 14 м/с, але в області місцями пориви до 17 м/с.
Прогноз погоди в Одесі 10 листопада
Хмарно з проясненнями. Без опадів.
Вітер південний, 9-14 м/с.
Температура вночі 3-5°C, вдень 14-16°C.
Прогноз погоди в Одеській області 10 листопада
Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вранці місцями слабкий туман.
Вітер південний, 9-14 м/с, удень місцями пориви 15-17 м/с.
Температура вночі 0-5°C, вдень 13-18°C.
На автошляхах області вранці подекуди слабкий туман, видимість 500-1000 м.