Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе: что ожидать в пятницу 10 ноября?

Погода в Одессе: что ожидать в пятницу 10 ноября?

В пятницу, 10 ноября, в Одессе и Одесской области осадков не ожидается. Утром в области местами туман. По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей в пятницу будет немного ветрено — до 14 м/с, но в Области местами порывы до 17 м/с.

Прогноз погоды в Одессе 10 ноября

Облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью 3-5°С тепла, днем 14-16°С.

Прогноз погоды в Одесской области 10 ноября

Облачно с прояснениями. Без осадков. Утром местами слабый туман.

Ветер южный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с.

Температура ночью 0-5°С тепла, днем 13-18°С.

На автодорогах области утром местами слабый туман, видимость 500-1000м.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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