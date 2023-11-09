Погода в Одессе: что ожидать в пятницу 10 ноября?

Надвигается серьезное похолодание: синоптики назвали дату Сентябрь и октябрь этого года выдались в Украине достаточно теплыми, но с начала ноября жители многих областей ощутили изменение погодных условий. Синоптики прогнозируют: в ближайшие дни температура воздуха начнет существенно снижаться. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: каким будет 9 ноября? Завтра, 9 ноября, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Если в Одессе без существенных осадков, то в области ночью и утром местами небольшой дождь. По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, на дорогах ночью и утром дымка, видимость 1-2 км. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: понадобятся ли зонтики 8 ноября Завтра, 8 ноября, в Одессе и области ожидается облачная погода и умеренный дождь. В Гидрометцентре Черного и Азовского морей прогнозируют на завтра порывистый ветер до 17 м/с. Температура воздуха днем в Одессе до 18°С, в области — до 15-20°С. ПОДРОБНЕЕ