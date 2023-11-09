Погода в Одессе: что ожидать в пятницу 10 ноября?

В пятницу, 10 ноября, в Одессе и Одесской области осадков не ожидается. Утром в области местами туман. По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей в пятницу будет немного ветрено — до 14 м/с, но в Области местами порывы до 17 м/с.
Прогноз погоды в Одессе 10 ноября
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 3-5°С тепла, днем 14-16°С.
Прогноз погоды в Одесской области 10 ноября
Облачно с прояснениями. Без осадков. Утром местами слабый туман.
Ветер южный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 0-5°С тепла, днем 13-18°С.
На автодорогах области утром местами слабый туман, видимость 500-1000м.