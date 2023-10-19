Погода в Одесі: прогноз на п’ятницю 20 жовтня

Погода в Одесі 19 жовтня: чи принесе шторм опади У четвер, 19 жовтня в Одесі оголошено штормове попередження. Але попри поривчастий вітер, вдень в Одесі повітря прогріється до 19°C, в Одеській області до 21°C. За прогнозами Гідрометцентру Чорноморського та Азовського морів, завтра очікується мінлива хмарність, без опадів. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

На 19 жовтня в Одесі оголошено штормове попередження На завтра, 19 жовтня, в Одесі оголошено штормове попередження. За прогнозами синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, у другій половині дня очікується вітер південного напрямку з поривами до 15-17 м/с. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі 18 жовтня: чи буде сонячною середа? У середу, 18 жовтня, в Одесі та області небо буде хмарним із проясненнями. Опадів не очікується. Також за прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, уночі в Одесі стовпчики термометрів опустяться до +7°C, а в області місцями термометри опустяться -1°C. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ