Погода в Одесі: прогноз на п’ятницю 20 жовтня

У п’ятницю, 20 жовтня, синоптики прогнозують поривчастий вітер в Одесі та Одеській області південно-західного напрямку. Також в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів прогнозують завтра теплу погоду – повітря прогріється до 22°C в Одесі та до 20-25°C в області.
Прогноз погоди в Одесі 20 жовтня
Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер південно-західний, 9-14 м/с, вночі та вранці пориви, 15-17 м/с.
Температура вночі 14-16°C, вдень 20-22°C.
Прогноз погоди в Одеській області 20 жовтня
Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер південно-західний, 9-14 м/с, вночі та вранці пориви, 15-17 м/с.
Температура вночі 11-16°С, вдень 20-25°С.
На автошляхах області видимість добра.