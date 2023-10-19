Погода в Одессе: прогноз на пятницу 20 октября

В пятницу, 20 октября, синоптики прогнозируют порывистый ветер в Одессе и Одесские области юго-западного направления. Также в Гидрометцентре Черного и Азовского морей прогнозируют завтра теплую погоду – воздух прогреется до 22°C в Одессе и до 20-25°C в области.
Прогноз погоды в Одессе 20 октября
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с, ночью и утром порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 14-16°С, днем 20-22°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 20 октября
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Витер юго-западный, 9-14 м/с, ночью и утром порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 11-16°С, днем 20-25°С.
На дорогах видимость хорошая.