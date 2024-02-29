Погода в Одесі: ніч та ранок 1 березня можуть бути небезпечними

На завтра, 1 березня 2024 року, в Одесі та Одеській області оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища І (жовтого) рівня. Вночі та вранці очікується сильний туман, видимість на дорогах становитиме 200-500 метрів, попереджають у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі на 1 березня
В Одесі хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці туман.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 2-4°С тепла, вдень 8-10°С тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 1 березня
По Одеській області хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці туман.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 1-6°С тепла, вдень 8-13°С тепла.
На дорогах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.