Новини Одеси та Одеської області

Погода в Одесі: ніч та ранок 1 березня можуть бути небезпечними

Погода в Одесі: ніч та ранок 1 березня можуть бути небезпечними

На завтра, 1 березня 2024 року, в Одесі та Одеській області оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища І (жовтого) рівня. Вночі та вранці очікується сильний туман, видимість на дорогах становитиме 200-500 метрів, попереджають у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі на 1 березня

В Одесі хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці туман.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-4°С тепла, вдень 8-10°С тепла.

Прогноз погоди в Одеській області на 1 березня

По Одеській області хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці туман.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6°С тепла, вдень 8-13°С тепла.

На дорогах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.

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