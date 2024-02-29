Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе: ночь и утро 1 марта могут быть опасными

Погода в Одессе: ночь и утро 1 марта могут быть опасными

На завтра, 1 марта 2024 года, в Одессе и Одесской области объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях I (желтого) уровня. Ночью и утром ожидается сильный туман, видимость на дорогах составит 200-500 метров, предупреждают в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе на 1 марта

В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром туман.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-4°С тепла, днем 8-10°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 1 марта

По Одесской области облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром туман.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6°С тепла, днем 8-13°С тепла.

На дорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.

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