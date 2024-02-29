Погода в Одессе: ночь и утро 1 марта могут быть опасными

Каким будет в Одессе последний день зимы: прогноз синоптиков По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в четверг, 29 февраля 2024 года, в последний день зимы, в Одессе и Одесской области ожидается не особо зимняя, но еще и не весенняя погода. Осадков не предвидится. ПОДРОБНЕЕ

Прогноз погоды на 28 февраля: к чему готовиться одесситам В Гидрометцентре Черного и Азовского морей дали прогноз погоды в Одессе и Одесской области на среду, 28 февраля 2024 года – предпоследний день последнего месяца этой зимы. ПОДРОБНЕЕ