Погода в Одессе: ночь и утро 1 марта могут быть опасными

На завтра, 1 марта 2024 года, в Одессе и Одесской области объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях I (желтого) уровня. Ночью и утром ожидается сильный туман, видимость на дорогах составит 200-500 метров, предупреждают в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 1 марта
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром туман.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 2-4°С тепла, днем 8-10°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 1 марта
По Одесской области облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром туман.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-6°С тепла, днем 8-13°С тепла.
На дорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.