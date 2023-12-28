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Погода в Одесі на 29 грудня: чим порадує прогноз синоптиків

Погода в Одесі на 29 грудня: чим порадує прогноз синоптиків

У п’ятницю, 29 грудня, в Одесі та області буде хмарно із проясненнями, без опадів. Денна температура подекуди досягне 11°С тепла. Вночі та вранці слабкий туман.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Завтра, 29 грудня, в Одесі буде хмарно із проясненнями. Без опадів.

Вітер уночі південно-західний, 7-12 м/с, удень мінливі напрямки, 3-8 м/с.

Температура вночі 1-3 ° С тепла, вдень 7-9 ° С тепла.

Погода в Одеській області

У п’ятницю на Одещині опадів не прогнозується. Буде хмарно із проясненнями. Вночі та вранці місцями слабкий туман.

Вітер уночі південно-західний, 7-12 м/с, удень мінливі напрямки, 3-8 м/с.

Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 6-11° тепла.

На дорогах області вночі та вранці місцями слабкий туман, видимість 500-1000 м-коду.

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