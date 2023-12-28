Погода в Одесі на 29 грудня: чим порадує прогноз синоптиків

Магнітні бурі: чи штормитиме 28 грудня У четвер, 28 грудня, очікується підвищена геомагнітна активність, можливі періоди штормової космічної погоди. За прогнозами вчених, магнітосфера Землі сьогодні обурена. Можливість магнітної бурі – 15%. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Магнітні бурі: прогноз вчених на 26 грудня Сьогодні, 26 грудня, очікується спокійна геомагнітна ситуація, так званий “зелений період” – геомагнітні шторми не перевищать трьох балів. Метеозалежні люди сьогодні можуть не перейматися впливом сонячної активності на здоров’я. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ