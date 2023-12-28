Погода в Одессе на 29 декабря: чем порадует прогноз синоптиков

В пятницу, 29 декабря, в Одессе и области будет облачно с прояснениями, без осадков. Дневная температура местами достигнет 11°С тепла. Ночью и утром слабый туман.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Завтра, 29 декабря, в Одессе будет облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер ночью юго-западный, 7-12 м/с, днем переменные направления, 3-8 м/с.
Температура ночью 1-3°С тепла, днем 7-9°С тепла.
Погода в Одесской области
В пятницу по Одесской области осадков не прогнозируется. Будет облачно с прояснениями. Ночью и утром местами слабый туман.
Ветер ночью юго-западный, 7-12 м/с, днем переменные направления, 3-8 м/с.
Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 6-11°С тепла.
На дорогах области ночью и утром местами слабый туман, видимость 500-1000 м.