Погода в Одессе на 29 декабря: чем порадует прогноз синоптиков

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Завтра, 29 декабря, в Одессе будет облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер ночью юго-западный, 7-12 м/с, днем переменные направления, 3-8 м/с.

Температура ночью 1-3°С тепла, днем 7-9°С тепла.

Погода в Одесской области

В пятницу по Одесской области осадков не прогнозируется. Будет облачно с прояснениями. Ночью и утром местами слабый туман.

Ветер ночью юго-западный, 7-12 м/с, днем переменные направления, 3-8 м/с.

Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 6-11°С тепла.

На дорогах области ночью и утром местами слабый туман, видимость 500-1000 м.