Погода в Одесі: який прогноз синоптиків на 11 січня

У четвер, 11 січня, в Одесі збережеться ожеледиця, вітер північно-західний, 9-14 м/с, вдень від -1 до +1°С тепла.
Про це інформує Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Завтра в Одесі буде хмарно із проясненнями. Без істотних опадів. Ожеледиця.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 7-9° морозу, вдень від 1°С до 1°С тепла.
Погода в Одеській області
По області також буде хмарно із проясненнями. Без істотних опадів. Збережеться ожеледиця.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с, удень місцями пориви 15-17 м/с.
Температура вночі 7-12°С морозу, вдень від 3°С морозу до 2°С тепла.
На автошляхах області ожеледиця, видимість добра.