Погода в Одессе: какой прогноз синоптиков на 11 января

В четверг, 11 января, в Одессе сохранится гололедица, ветер северо-западный, 9-14 м/с, днем от -1 до +1°С тепла.
Об этом информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Завтра в Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Гололедица.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 7-9°С мороза, днем от 1°С до 1°С тепла.
Погода в Одесской области
По области также будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Сохранится гололедица.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 7-12 ° С мороза, днем от 3 ° С мороза до 2 ° С тепла.
На автодорогах области гололедица, видимость хорошая.