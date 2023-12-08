Погода в Одесі: якою обіцяє бути субота 9 грудня

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у суботу, 9 грудня 2023 року, в Одесі та Одеській області буде переважно похмуро, але без істотних опадів. Температура повітря вдень очікується хоч і невисока, але «плюсова».
Прогноз погоди в Одесі на 9 грудня
В Одесі, за прогнозами, завтра хмарно. Без опадів.
Вітер північний, 7-12 м/с.
Температура вночі та вдень 0-2°С тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 9 грудня
На Одещині синоптики прогнозують хмарну погоду. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман, ожеледиця.
Вітер північний, 7-12 м/с.
Температура вночі та вдень від 2°С морозу до 3°С тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями ожеледиця, слабкий туман, видимість 500-1000 м.