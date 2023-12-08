Погода в Одесі: якою обіцяє бути субота 9 грудня

Погода в Одесі 7 грудня: чи очікувати заморозки У четвер, 7 грудня, теплої погоди та сонця не варто очікувати. За прогнозами синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів в Одесі та області буде хмарно та морозно. Вранці та вдень невеликі опади. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі: якою буде середа 6 грудня У середу, 6 грудня, в Одесі та Одеській області вранці очікуються невеликі опади. За прогнозами синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в області очікується ожеледь та ожеледиця. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі: прогноз на 5 грудня Завтра, 5 грудня, на одеситів та мешканців області чекає морозний ранок. За прогнозами синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується вночі 2-4°C морозу, вдень 4-6°C тепла, в області – вночі 2-7°C морозу, вдень 2-7°C тепла. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ