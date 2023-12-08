Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе: какой обещает быть суббота 9 декабря

Погода в Одессе: какой обещает быть суббота 9 декабря

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в субботу, 9 декабря 2023 года, в Одессе и Одесской области будет преимущественно пасмурно, но без существенных осадков. Температура воздуха днем ожидается хоть и невысокая, но «плюсовая».

Прогноз погоды в Одессе на 9 декабря

В Одессе, по прогнозам, завтра преимущественно облачно. Без осадков.

Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура ночью и днем 0-2°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 9 декабря

По Одесской области синоптики прогнозируют облачную погоду. Без существенных осадков. Ночью и утром местами слабый туман, гололедица.

Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура ночью и днем от 2°С мороза до 3°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами гололедица, слабый туман, видимость 500-1000 м.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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