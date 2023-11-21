Погода в Одесі: якою буде середа 22 листопада

Погода в Одесі: прогноз синоптиків на 21 листопада Завтра, 21 листопада, в Одесі та Одеській області буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не очікується. За прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в регіоні стовпчики термометрів вночі опускаються нижче нуля: в Одесі – 0-2°C тепла, в області – від 3°C морозу до 2°C тепла. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі 20 листопада: чи вгамується шторм За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у понеділок, 20 листопада 2023 року, в Одесі та Одеській області очікується хмарна погода, але без опадів. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі 18 листопада: у суботу штормитиме У суботу, 18 листопада, за прогнозами синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів очікується шторм з поривами вітру 15-20 м/с. В Одесі прогнозують помірний дощ, в Одеській області місцями очікуються значні опади. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ