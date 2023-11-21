Погода в Одесі: якою буде середа 22 листопада

Завтра, 22 листопада, в Одесі очікується дощ, в Одеській області – дощ, місцями сніг. На дорогах слабка ожеледь та ожеледиця. За прогнозами Гідрометцентру Чорного та азовського морів, температура в Одесі вдень та вночі 6-8°C тепла. В області – від 1°C морозу до 9°C тепла.
Прогноз погоди в Одесі 22 листопада
Хмарно. Помірний дощ.
Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі та вдень 6-8°C тепла.
Прогноз погоди в Одеській області 22 листопада
Хмарно. Помірний дощ та мокрий сніг. На півночі слабка ожеледь та ожеледиця.
Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі та вдень 4-9°C тепла, на півночі від 1°C морозу до 1°C тепла.
На автошляхах області місцями видимість під час опадів 1-2 км, на півночі ожеледиця.