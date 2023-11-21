Погода в Одессе: какой будет среда 22 ноября

Погода в Одессе: прогноз синоптиков на 21 ноября Завтра, 21 ноября, в Одессе и Одесской области будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в регионе столбики термометров ночью опускаются ниже нуля: в Одессе — 0-2°C тепла, в области — от 3°C мороза до 2°C тепла. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 20 ноября: угомонится ли шторм По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 20 ноября 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода, но без осадков. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 19 ноября: что прогнозируют синоптики на воскресенье По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 19 ноября 2023 года, в Одессе и Одесской области ночью и утром ожидаются порывы северо-восточного ветра, 25-27 м/с, днем 15-20 м/с. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 18 ноября: в субботу будет штормить В субботу, 18 ноября, по прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ожидается шторм с порывами ветра 15-20 м/с. В Одессе прогнозируется умеренный дождь, в Одесской области местами ожидаются значительные осадки. ПОДРОБНЕЕ