Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе: какой будет среда 22 ноября

Погода в Одессе: какой будет среда 22 ноября

Сегодня, 22 ноября, в Одессе ожидается дождь, в Одесской области — дождь, местами снег. На дорогах слабый гололед и гололедица. По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, температура в Одессе днем ​​и ночью 6-8°C тепла. В области — от 1°C мороза до 9°C тепла.

Прогноз погоды в Одессе 22 ноября

Облачно. Умеренный дождь.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью и днем ​​6-8°C тепла.

Прогноз погоды в Одесской области 22 ноября

Облачно. Умеренный дождь и мокрый снег. На севере слабый гололед и гололедица.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью и днем ​​4-9°C тепла, на севере от 1°C мороза до 1°C тепла.

На автодорогах области местами видимость при осадках 1-2 км, на севере гололедица.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить