Погода в Одессе: какой будет среда 22 ноября

Сегодня, 22 ноября, в Одессе ожидается дождь, в Одесской области — дождь, местами снег. На дорогах слабый гололед и гололедица. По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, температура в Одессе днем и ночью 6-8°C тепла. В области — от 1°C мороза до 9°C тепла.
Прогноз погоды в Одессе 22 ноября
Облачно. Умеренный дождь.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью и днем 6-8°C тепла.
Прогноз погоды в Одесской области 22 ноября
Облачно. Умеренный дождь и мокрый снег. На севере слабый гололед и гололедица.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью и днем 4-9°C тепла, на севере от 1°C мороза до 1°C тепла.
На автодорогах области местами видимость при осадках 1-2 км, на севере гололедица.