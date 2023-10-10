Погода в Одесі: якою буде середа 11 жовтня

Завтра, 11 жовтня, в Одесі та Одеській області синоптики прогнозують хмарну погоду із проясненнями. Опадів не очікується. Також за прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, у ніч на середу температура в Одесі опуститься до +5°С та в області до +2°С.
Прогноз погоди в Одесі 11 жовтня
Хмарно з проясненнями. Без опадів.
Вночі вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень південний, 9-14 м/с.
Температура вночі 5-7°C, вдень 14-16°C.
Прогноз погоди в Одеській області 11 жовтня
Хмарно з проясненнями. Без опадів.
Вночі вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень південний, 9-14 м/с.
Температура вночі 2-7°C, вдень 13-18°C.
На автошляхах області видимість добра.