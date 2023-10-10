Погода в Одесі: якою буде середа 11 жовтня

Погода в Одесі 10 жовтня: «осінній» прогноз синоптиків За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у вівторок, 10 жовтня 2023 року, в Одесі та Одеській області буде хмарно і, можливо, дощово, а температура повітря очікується хоч і плюсова, але вже цілком осіння. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі 8 жовтня: бути дощу? За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в неділю, 8 жовтня 2023 року, в Одесі та Одеській області буде хмарно та дощово. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ