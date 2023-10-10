Погода в Одессе: какой будет среда 11 октября

Завтра, 11 октября, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Осадков не ожидается. Также по прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в ночь на среду температура в Одессе опустится до +5°С и в области до +2°С.
Прогноз погоды в Одессе 11 октября
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ночью ветер переменных направлений, 3-8 м/с, днем южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 5-7°С, днем 14-16°С.
Прогноз погоды в Одесской области 11 октября
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ночью ветер переменных направлений, 3-8 м/с, днем южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 2-7°С, днем 13-18°С.
На автодорогах области видимость хорошая.