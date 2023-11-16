Погода в Одесі: якою буде п’ятниця 17 листопада

Завтра, 17 листопада, в Одесі та Одеській області хмарно з проясненнями. За прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, вночі стане холодно – в Одесі вночі очікується 1-3°C, в області – від 2°C морозу до 3°C тепла.
Прогноз погоди в Одесі 17 листопада
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер вночі північно-західний, вдень південно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 1-3°C тепла, вдень 10-12°C.
Прогноз погоди в Одеській області 17 листопада
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише у другій половині дня місцями невеликий дощ.
Вітер вночі північно-західний, вдень південно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі від 2°C морозу до 3°C тепла, вдень 8-13°C.
На автошляхах області видимість добра.