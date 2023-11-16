Погода в Одессе: какой будет пятница 17 ноября

Погода в Одессе 16 ноября: будет ли дождь в четверг? В четверг, 16 ноября, в Одессе облачно с прояснениями и без существенных осадков. А в Одесской области ночью и утром местами небольшой дождь. По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе столбики термометров ночью опустятся до 6°C, в области до 3-8°C тепла. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: прогноз на среду 15 ноября В Одессе и Одесской области утром и днем ​​ожидается умеренный дождь. Также по прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, становится прохладнее ночью — в Одессе 7-9 ° C тепла, в области 4-9 ° C тепла, местами до 1 ° C мороза. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 14 ноября: что прогнозируют синоптики На завтра, 14 ноября, в Одессе и в Одесской области синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей прогнозируют облачную погоду с прояснениями. В Одессе без осадков, в области днем ​​местами ожидается небольшой дождь. ПОДРОБНЕЕ