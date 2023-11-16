Погода в Одессе: какой будет пятница 17 ноября

Завтра, 17 ноября, в Одессе и Одесской области облачно с прояснениями. По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ночью станет холодно — в Одессе ночью ожидается 1-3°C, в области — от 2°C мороза до 3°C тепла.
Прогноз погоды в Одессе 17 ноября
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер ночью северо-западный, днем юго-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 1-3°C тепла, днем 10-12°C.
Прогноз погоды в Одесской области 17 ноября
Облачно с прояснениями. Без осадков, лишь во второй половине дня местами небольшой дождь.
Ветер ночью северо-западный, днем юго-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью от 2°C мороза до 3°C тепла, днем 8-13°C.
На автодорогах области видимость хорошая.