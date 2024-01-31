Погода в Одесі: яким буде четвер 1 лютого

Погода в Одесі 31 січня: очікується погана видимість на дорогах Уночі та вранці 31 січня 2024 року очікується туман. Видимість на дорогах лише 200-500 м. За прогнозами синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі та області протягом дня хмарно, без істотних опадів. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі: чи буде тепло 30 січня Завтра, 30 січня 2024 року, в Одесі та області очікується прохолодна погода без істотних опадів. За прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, вітер також буде помірним – 3-8 м/с. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ