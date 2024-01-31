Погода в Одесі: яким буде четвер 1 лютого

У четвер, 1 лютого 2024 року, в Одесі та Одеській області синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів прогнозують мінливу хмарність, без опадів. На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.
Прогноз погоди в Одесі 1 лютого
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південно-західний, 3-8 м/с.
Температура вночі 3-5°С морозу, вдень 5-7°С тепла.
Прогноз погоди в Одеській області 1 лютого
Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман.
Вітер південно-західний, 3-8 м/с.
Температура вночі 2-7°С морозу, вдень 2-7°С тепла.
На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.