Погода в Одессе: каким будет четверг 1 февраля

В четверг, 1 февраля 2024 года, в Одессе и Одесской области синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей прогнозируют переменную облачность, без осадков. На дорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Прогноз погоды в Одессе 1 февраля
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер юго-западный, 3-8 м/с.
Температура ночью 3-5°С мороза, днем 5-7°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области 1 февраля
Облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер юго-западный, 3-8 м/с.
Температура ночью 2-7°С мороза, днем 2-7°С тепла.
На дорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.