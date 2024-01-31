Погода в Одессе: каким будет четверг 1 февраля

Погода в Одессе 31 января: ожидается плохая видимость на дорогах Ночью и утром 31 января 2024 года ожидается туман. Видимость на дорогах всего 200-500 м. По прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе и области облачно, без существенных осадков. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: будет ли тепло 30 января Завтра, 30 января 2024 года, в Одессе и области ожидается прохладная погода без существенных осадков. По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ветер также будет умеренным – 3-8 м/с. ПОДРОБНЕЕ