Погода в Одесі: який прогноз на суботу 13 січня

У суботу, 13 січня, в Одесі та області прогнозується мінлива хмарність, удень невеликий сніг, ожеледиця, вітер південно-західний, 9-14 м/сек.
Про це інформує Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Завтра, 13 січня, в Одесі буде хмарно з проясненнями. Невеликий сніг. Збережеться ожеледиця.
Вітер південно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 9-11 ° С морозу, вдень 1-3 ° С морозу.
Погода в Одеській області
Хмарно з проясненнями. Зранку та вдень місцями невеликий сніг. Ожеледиця.
Вітер південно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 9-14°С морозу, вдень 0-5°С морозу.
На дорогах області ожеледиця, вдень місцями помітна під час снігу 1-2 км.