Погода в Одессе: какой прогноз на субботу 13 января

Магнитные бури: будет ли штормить 12 января В пятницу, 12 января 2024 года, существенных магнитных бурь не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. ПОДРОБНЕЕ

Магнитные бури: прогноз космической погоды на 11 января Сегодня, в четверг, 11 января, по прогнозам ученых Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины магнитной бури не ожидается, но будут наблюдаться отдельные возмущенные периоды. ПОДРОБНЕЕ