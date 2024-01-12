Погода в Одессе: какой прогноз на субботу 13 января

В субботу, 13 января, в Одессе и области прогнозируется переменная облачность, днем небольшой снег, гололедица, ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Об этом информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей
Погода в Одессе
Завтра, 13 января в Одессе будет облачно с прояснениями. Днем небольшой снег. Сохранится гололедица.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 9-11°С мороза, днем 1-3°С мороза.
Погода в Одесской области
Облачно с прояснениями. Утром и днем местами небольшой снег. Гололедица.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 9-14 ° С мороза, днем 0-5 ° С мороза.
На дорогах области гололедица, днем местами видимость во время снега 1-2 км.