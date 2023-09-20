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Погода в Одесі: який прогноз на 21 вересня

Погода в Одесі: який прогноз на 21 вересня

У четвер, 21 вересня, в Одесі очікується хмарна погода з проясненнями та без істотних опадів. А в Одеській області, за прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, очікується південний вітер, який принесе дощ із грозою.

Прогноз погоди в Одесі 21 вересня

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер мінлива 3-8 м/с, вдень південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 16-18°C, удень 24-26°C.

Температура морської води 21-22°C.

Прогноз погоди в Одеській області 21 вересня

Хмарно з проясненнями. Вдень короткочасний дощ, гроза.

Вітер мінлива, 3-8 м/с, вдень південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-19°C, місцями 8-10°C, удень 24-29°C.

На автошляхах області видимість добра.

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