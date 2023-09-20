Погода в Одесі: який прогноз на 21 вересня

У четвер, 21 вересня, в Одесі очікується хмарна погода з проясненнями та без істотних опадів. А в Одеській області, за прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, очікується південний вітер, який принесе дощ із грозою.
Прогноз погоди в Одесі 21 вересня
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер мінлива 3-8 м/с, вдень південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 16-18°C, удень 24-26°C.
Температура морської води 21-22°C.
Прогноз погоди в Одеській області 21 вересня
Хмарно з проясненнями. Вдень короткочасний дощ, гроза.
Вітер мінлива, 3-8 м/с, вдень південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 14-19°C, місцями 8-10°C, удень 24-29°C.
На автошляхах області видимість добра.