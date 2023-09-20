Погода в Одессе: какой прогноз на 21 сентября

В четверг, 21 сентября, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями и без существенных осадков. А в Одесской области, по прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ожидается южный ветер, который принесет дождь с грозой.
Прогноз погоды в Одессе 21 сентября
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер переменных направлений 3-8 м/с, днем южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 16-18°С, днем 24-26°С.
Температура морской воды 21-22°С.
Прогноз погоды в Одесской области 21 сентября
Облачно с прояснениями. Днем кратковременный дождь, гроза.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, днем южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 14-19°С, местами 8-10°С, днем 24-29°С.
На автодорогах области видимость хорошая.