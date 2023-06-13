Погода в Одесі: що на нас чекає в середу?

Завтра, у середу, 14 червня 2023 року, в Одесі та Одеській області очікується мінлива і місцями хмарно. Вдень буде доволі жарко, хмарно, а на вечір очікується невеличке падіння температури, прогнозує Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі на 14 червня
В Одесі в середу прогнозують мінливу хмарність. Можливе невеличке падіння температури ввечері.
Вітер північний, 3-4 м/с.
Температура вночі 17-19°С, вдень вона підніметься до 23-26°С.
Температура морської води 20-21°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 14 червня
На Одещині завтра очікується мінлива хмарність.
Вітер північний, 4-7 м/с.
Температура вночі 15-18°С, вдень 22-25°С.
На автошляхах області видимість хороша.