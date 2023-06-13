Погода в Одессе: что нас ожидает в среду?

В среду, 14 июня 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается переменная и пасмурная погода. Днем будет жарко, облачно, а к вечеру ожидается небольшое падение температуры, прогнозирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 14 июня
В Одессе в среду прогнозируют переменную облачность.
Возможно небольшое падение температуры вечером.
Ветер северный, 3-4 м/с. Температура ночью 17-19°С, днем она поднимется до 23-26°С.
Температура морской воды 20-21°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 14 июня
В Одесской области завтра ожидается переменная облачность.
Ветер северный, 4-7 м/с.
Температура ночью 15-18°С, днем 22-25°С.
На автодорогах области видимость хорошая.