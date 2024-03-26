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Погода в Одесі: чого очікувати 27 березня

Погода в Одесі: чого очікувати 27 березня

За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в середу, 27 березня 2024 року, в Одесі та Одеській області буде хмарно з проясненнями. Зранку можливий невеликий туман.

Прогноз погоди в Одесі на 27 березня

По Одесі хмарно із проясненнями. Без істотних опадів. Вранці туман.

Вітер північно-західний, вдень південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 1-3°С тепла, вдень 8-10°С тепла.

Прогноз погоди в Одеській області на 27 березня

По Одеській області хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вранці місцями туман.

Вітер північно-західний, вдень південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 2°С морозу до 3°С тепла, вдень 8-13°С тепла.

На автошляхах області зранку місцями туман, видимість 200-500 м.

Фото Вікторії Кучурки

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