Погода в Одессе: чего ожидать 27 марта

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 27 марта 2024 года, в Одессе и Одесской области будет преимущественно облачно с прояснениями. Утром возможен небольшой туман.
Прогноз погоды в Одессе на 27 марта
По Одессе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Утром слабый туман.
Ветер северо-западный, днем юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 1-3°С тепла, днем 8-10°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 27 марта
По Одесской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Утром местами туман.
Ветер северо-западный, днем юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 8-13°С тепла.
На автодорогах области утром местами туман, видимость 200-500 м.
Фото Виктории Кучурки