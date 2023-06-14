Погода в Одесі: чи стане спекотніше в четвер?

Завтра, у четвер, 15 червня 2023 року, в Одесі та Одеській області очікується спекотна і безвітряна погода. Вдень буде хмарно, а на вечір очікується невеличке падіння температури, прогнозує Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі на 15 червня
В Одесі в четвер прогнозують мінливу хмарність. Можливе невеличке падіння температури ввечері.
Вітер північний, 2-4 м/с.
Температура вночі 17-19°С, вдень вона підніметься до 24-29°С.
Температура морської води 20-21°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 15 червня
На Одещині завтра очікується мінлива хмарність.
Вітер північний, 2-5 м/с.
Температура вночі 16-18°С, вдень 23-27°С.
На автошляхах області видимість хороша.