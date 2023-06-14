Погода в Одессе: станет ли жарче в четверг?

В четверг, 15 июня 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается жаркая и безветренная погода. Днем будет облачно, а к вечеру ожидается падение температуры на несколько градусов, прогнозирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 15 июня
В Одессе в четверг прогнозируют переменную облачность.
Возможно небольшое падение температуры вечером.
Ветер северный, 2-4 м/с. Температура ночью 17-19°С, днем она поднимется до 24-29°С.
Температура морской воды 21-22°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 15 червня
На Одещині завтра очікується мінлива хмарність.
Вітер північний, 2-5 м/с.
Температура вночі 17-19°С, вдень 24-28°С.
На автошляхах області видимість хороша.