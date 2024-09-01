Новини Одеси та Одеської області

Погода в Одесі: чи стане прохолодніше 2 вересня

Погода в Одесі: чи стане прохолодніше 2 вересня

За інформацією синоптиків, завтра, у понеділок, 2 вересня 2024 року, в Одесі та Одеській області буде хмарно із проясненнями. Суттєвих опадів не очікується. Повітря вдень прогріється до 28-33°С.

Прогноз погоди в Одесі на 2 вересня

Згідно з прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра в Одесі очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північний, 7-12 м/с.

Температура вночі 20-22°С, вдень 28-30°С.

Температура морської води 22-23°С.

Прогноз погоди в Одеській області на 2 вересня

По Одеській області на 2 вересня прогнозують мінливу хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер північний, 7-12 м/с.

Температура вночі 17-22°С, вдень вона підніметься до 28-33°С.

На автошляхах області видимість добра.

Фото Анни Баратинської

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