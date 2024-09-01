Погода в Одессе: станет ли прохладнее 2 сентября

По информации синоптиков, завтра, в понедельник, 2 сентября 2024 года, в Одессе и Одесской области будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Воздух днем прогреется до 28-33°С.
Прогноз погоды в Одессе на 2 сентября
Согласно прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура ночью 20-22°С, днем 28-30°С.
Температура морской воды 22-23°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 2 сентября
По Одесской области на 2 сентября прогнозируют переменную облачность. Местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура ночью 17-22°С, днем она поднимется до 28-33°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Анны Баратынской