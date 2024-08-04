Погода в Одесі: чи сприятливий прогноз на 5 серпня

Завтра, у понеділок, 5 серпня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується в міру хмарна та досить тепла погода. В Одесі без опадів, а по області можливий короткочасний дощ.
Такий прогноз Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі на 5 серпня
В Одесі на завтра прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 17-19°С, вдень 26-28°С.
Температура морської води 15-16°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 5 серпня
По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність. Вдень місцями невеликий дощ.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 14-19°С, вдень вона підніметься до 26-31°С.
На автошляхах області видимість добра.
Фото Марії Котової