Погода в Одессе: благоприятен ли прогноз на 5 августа

Завтра, в понедельник, 5 августа 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается в меру облачная и достаточно теплая погода. В Одессе без существенных осадков, а по области возможен кратковременный дождь.
Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 5 августа
В Одессе на завтрашний день прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 17-19°С, днем 26-28°С.
Температура морской воды 15-16°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 5 августа
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Днем местами небольшой дождь.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 14-19°С, днем она поднимется до 26-31°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Марии Котовой