Погода в Одесі: чи спаде спека 26 серпня?

Синоптики прогнозують на завтрашній понеділок, 26 серпня 2024 року, як і раніше, суху і спекотну погоду в Одесі та Одеській області. Повітря вдень прогріється до 30-32°С.
Прогноз погоди в Одесі на 26 серпня
За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра в Одесі утримається мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північний, вдень південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 21-23°С, вдень 30-32°С.
Температура морської води 24-25°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 26 серпня
По Одеській області завтра мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північний, вдень південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 18-23°С, вдень 30-35°С.
На автошляхах області видимість добра.
Фото Марії Котової