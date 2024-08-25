Погода в Одессе: спадет ли жара 26 августа?

Синоптики прогнозируют на завтрашний понедельник, 26 августа 2024 года, по-прежнему сухую и жаркую погоду в Одессе и Одесской области. Воздух днем прогреется до 30-32°С.
Прогноз погоды в Одессе на 26 августа
По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра в Одессе сохранится переменная облачность. Без осадков.
Ветер северный, днем юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 21-23°С, днем 30-32°С.
Температура морской воды 24-25°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 26 августа
По Одесской области завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер северный, днем юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 18-23°С, днем 30-35°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Марии Котовой