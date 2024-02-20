Погода в Одесі: чи порадує середа, 21 лютого?

За прогнозами синоптиків, завтра, у середу, 21 лютого 2024 року, в Одесі та Одеській області буде хмарно, але з невеликими проясненнями, а температура повітря очікується переважно «плюсовою».
Прогноз погоди в Одесі на 21 лютого
За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра в Одесі буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер південний, 3-8 м/с.
Температура вночі 0-2°С тепла, вдень 5-7°С тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 21 лютого
На Одещині очікується хмарна погода з проясненнями. При цьому суттєвих опадів не прогнозиють.
Вітер південний, 3-8 м/с.
Температура вночі від 2°С морозу до 3°С тепла, вдень 5-10°С тепла.
На дорогах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Фото Олександра Бурлака