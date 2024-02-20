Погода в Одесі: чи порадує середа, 21 лютого?

Прогноз погоди в Одесі на 20 лютого: тимчасово похолодає Завтра, у вівторок, 20 лютого 2024 року, обіцяє бути в Одесі та Одеській області не дуже прохолодним днем. Таким чином, прогнози синоптиків про аномально теплий лютий цього року збуваються. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

В Одесі стане холодніше: прогноз погоди на 19 лютого Синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів надали прогноз погоди в Одесі та Одеській області на понеділок, 19 лютого 2024 року. Як одягатися одеситам, виходячи завтра з дому, і чи потрібно брати парасольки? ЧИТАТИ БІЛЬШЕ