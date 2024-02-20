Погода в Одессе: порадует ли среда, 21 февраля?

По прогнозам синоптиков, завтра, в среду, 21 февраля 2024 года, в Одессе и Одесской области будет облачно, но с небольшим прояснениями, а температура воздуха ожидается преимущественно «плюсовая».
Прогноз погоды в Одессе на 21 февраля
По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра в Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер южный, 3-8 м/с.
Температура ночью 0-2°С тепла, днем 5-7°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 21 февраля
По Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. При этом существенных осадков не ожидается.
Ветер южный, 3-8 м/с.
Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 5-10°С тепла.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Фото Александра Бурлака