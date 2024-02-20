Погода в Одессе: порадует ли среда, 21 февраля?

Прогноз погоды в Одессе на 20 февраля: временно похолодает Завтра, во вторник, 20 февраля 2024 года, обещает быть в Одессе и Одесской области не сильно прохладным днем. Таким образом, прогнозы синоптиков об аномально теплом феврале этого года сбываются. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе станет холоднее: прогноз погоды на 19 февраля Синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей предоставили прогноз погоды в Одессе и Одесской области на понедельник, 19 февраля 2024 года. Как одеваться одесситам, выходя завтра из дома, и нужно ли брать с собой зонтики? ПОДРОБНЕЕ