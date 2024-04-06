Погода в Одесі: чи підходить для прогулянок неділя 7 квітня

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в неділю, 7 квітня 2024 року, в Одесі та Одеській області, можливо, дощитиме.
Прогноз погоди в Одесі на 7 квітня
У Одесі завтра очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі помірний, вдень невеликий дощ.
Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 9-11°С, вдень 15-17°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 7 квітня
По Одеській області хмарно з проясненнями. Вночі помірний, вдень невеликий дощ.
Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 7-12°С, вдень повітря прогріється до 15-20°С.
На автошляхах області вночі видимість під час дощу 1-2 км.
Фото Олександра Бурлака