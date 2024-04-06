Погода в Одессе: подходит ли для прогулок воскресный день 7 апреля

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 7 апреля 2024 года, в Одессе и Одесской области, возможно, будет дождливо.
Прогноз погоды в Одессе на 7 апреля
В Одессе завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью умеренный, днем небольшой дождь.
Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 9-11°С, днем 15-17°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 7 апреля
По Одесской области облачно с прояснениями. Ночью умеренный, днем небольшой дождь.
Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 7-12°С, днем воздух прогреется до 15-20°С.
На дорогах области ночью видимость во время дождя 1-2 км.
Фото Александра Бурлака