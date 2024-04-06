Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе: подходит ли для прогулок воскресный день 7 апреля

Погода в Одессе: подходит ли для прогулок воскресный день 7 апреля

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 7 апреля 2024 года, в Одессе и Одесской области, возможно, будет дождливо.

Прогноз погоды в Одессе на 7 апреля

В Одессе завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью умеренный, днем небольшой дождь.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 9-11°С, днем 15-17°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 7 апреля

По Одесской области облачно с прояснениями. Ночью умеренный, днем небольшой дождь.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 7-12°С, днем воздух прогреется до 15-20°С.

На дорогах области ночью видимость во время дождя 1-2 км.

Фото Александра Бурлака

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Редакция ПРОФИЛЬ
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