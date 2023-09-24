Погода в Одесі: чи оптимістичний прогноз на 25 вересня?

Судячи з прогнозу синоптиків, осінь поки що не поспішає до Одеси та області, і це, мабуть, добре. Так, завтрашній понеділок, 25 вересня 2023 року, обіцяє бути по-літньому погожим, інформує Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі 25 вересня
В Одесі очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 16-18°С, вдень 25-27°С тепла.
Температура морської води 20-21°С.
Прогноз погоди на Одещині 25 вересня
На Одещині хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман.
Вітер східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 13-18°С, вдень 25-30°С зі знаком “плюс”.
На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
Фото Марії Котової