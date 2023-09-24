Погода в Одессе: оптимистичен ли прогноз на 25 сентября?

Судя по прогнозу синоптиков, осень пока что не спешит в Одессу и область, и это, наверное, хорошо. Так, завтрашний понедельник, 25 сентября 2023 года, обещает быть по-летнему погожим, информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе 25 сентября
В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 16-18°С, днем 25-27°С тепла.
Температура морской воды 20-21°С.
Прогноз погоды в Одесской области 25 сентября
По Одесской области облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 13-18°С, днем 25-30°С со знаком «плюс».
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
Фото Марии Котовой