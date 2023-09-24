Погода в Одессе: оптимистичен ли прогноз на 25 сентября?

Погода в Одессе 24 сентября: бабье лето в разгаре По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 24 сентября 2023 года, в Одессе и Одесской области сохранится достаточно теплая для осени погода. Осадков не ожидается, а вот утренний туман местами возможен. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 23 сентября: погода располагает к отдыху на море В субботу, 23 сентября, в Одессе будет тепло и без осадков. Также за прогнозами синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одесской области ожидается переменная облачность, температура воздуха поднимется до 29°С. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 22 сентября: каким будет конец рабочей недели Завтра, в пятницу, 22 сентября, в Одессе ожидается теплая погода. Небо будет облачным, но осадков не ожидается. По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одесской области утром местами ожидается туман. ПОДРОБНЕЕ