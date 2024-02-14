Погода в Одесі: чи лютому дощу у четвер 15 лютого

У четвер, 15 лютого 2024 року, синоптики прогнозують в Одесі та Одеській області хмарну погоду. Не виключені й опади, повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі на 15 лютого
В Одесі хмарно з проясненнями. Невеликий дощ.
Вітер північний, 9-14 м/с.
Температура вночі 4-6°С тепла, вдень повітря прогріється до 7-9°С тепла.
Прогноз погоди на Одещині на 15 лютого
На Одещині хмарно з проясненнями. Подекуди невеликий дощ.
Вітер північний, 9-14 м/с.
Температура вночі 1-6°С вище нуля, вдень 5-10°С тепла.
На дорогах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.