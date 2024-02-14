Погода в Одессе: быть ли февральскому дождику в четверг 15 февраля

Завтра, в четверг, 15 февраля 2024 года, синоптики прогнозируют в Одессе и Одесской области облачную погоду. Не исключены и осадки, информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 15 февраля
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Временами небольшой дождь.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью 4-6°С тепла, днем воздух прогреется до 7-9°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 15 февраля
По Одесской области облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью 1-6°С ыше нуля, днем 5-10°С тепла.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.