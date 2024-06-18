Погода в Одессе: ждать ли сюрпризов 19 июня

Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 19 июня 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность. Без осадков.
Прогноз погоды в Одессе на 19 июня
В Одессе в среду ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер ночью северо-восточный, днем южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 19-21°С, днем 27-29°С тепла.
Температура морской воды 21-22°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 19 июня
По Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков.
Ветер ночью северо-восточный, днем южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 16-21°С тепла, днем воздух прогреется до 27-32°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Марии Котовой