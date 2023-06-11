Погода в Одесі: чи буде дощовим понеділок 12 червня

Завтра, у понеділок, 12 червня 2023 року, в Одесі та Одеській області очікується похмура і місцями дощова погода. Сильно спекотно теж не буде, прогнозує Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі на 12 червня
У Одесі на понеділок прогнозують мінливу хмарність. Можливий короткочасний дощ.
Вітер північний, 9-14 м/с.
Температура вночі 15-17°С, вдень вона підніметься до 21-23°С.
Температура морської води 20-21°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 12 червня
На Одещині завтра очікується мінлива хмарність. Подекуди короткочасний дощ. Вдень місцями гроза.
Вітер північний, 9-14 м/с.
Температура вночі 13-18°С, вдень 20-25°С вище за нуль.
На автошляхах області вранці місцями димка, видимість 1-2 км.