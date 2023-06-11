Погода в Одессе: будет ли дождливым понедельник 12 июня

Завтра, в понедельник, 12 июня 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается пасмурная и местами дождливая погода. Сильно жарко тоже не будет, прогнозирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 12 июня
В Одессе на понедельник прогнозируют переменную облачность. Возможен кратковременный дождь.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью 15-17°С тепла, днем она поднимется до 21-23°С.
Температура морской воды 20-21°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 12 июня
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Днем местами гроза.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью 13-18°С, днем 20-25°С.
На автодорогах области утром местами дымка, видимость 1-2 км.